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Gurugram News: गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड रोड पर चलती कार में लगी आग

Tue, 10 Nov 2026 08:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 08:43 PM IST
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Car catches fire while in motion on the Gurugram-Sohna elevated road
- चालक ने समय रहते बाहर निकलकर बचाई जान
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फोटो-
गुरुग्राम। गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड रोड पर मंगलवार शाम करीब 6:15 बजे चलती कार में आग लग गई। बोनट से धुआं निकलता देख चालक श्रवण सिंह ने कार किनारे रोककर बाहर निकलकर जान बचाई। कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। बेगमपुर खटौला निवासी श्रवण सोहना से गुरुग्राम जा रहे थे। घामडोज टोल पार करने के बाद कार में आग लगी। वरिष्ठ फायर अधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया कि सूचना पर सोहना फायर स्टेशन से दमकल गाड़ी पहुंची और आग बुझाई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका है। ब्यूरो
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