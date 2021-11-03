Gurugram News: कैंटर ने बाइक में मारी टक्कर, युवक का पैर टूटा

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मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज निवासी राम कुमार ने पुलिस को बताया कि वह बासलांबी गांव में किराये पर रहते हैं। 11 सितंबर को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे वह अपनी पत्नी पूजा और छह साल के बेटे दक्ष के साथ बाइक से पटौदी से बासलांबी लौट रहे थे। जब वे जमालपुर में अमेजन कंपनी के सामने पहुंचे, तो कंपनी के एक टाटा कैंटर के चालक ने गाड़ी को गलत दिशा और लापरवाही से चलाते हुए उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद

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गुरुग्राम। पटौदी-बासलांबी मार्ग पर जमालपुर स्थित अमेजन कंपनी के पास एक तेज रफ्तार टाटा कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक युवक का पैर टूट गया और हाथ में गंभीर चोटें आईं। हादसे में चालक की पत्नी को भी चोटें आई है। बाइक पर सवार उनका मासूम बच्चा बाल-बाल बच गया। बिलासपुर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।