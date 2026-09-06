फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Cameras have become sentinels; every mistake will be under watch.

Gurugram News: कैमरे बने पहरेदार, हर गलती हर होगी नजर

Sun, 06 Sep 2026 07:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:03 PM IST
विज्ञापन
Cameras have become sentinels; every mistake will be under watch.
सेक्टर-102/102ए के चौराहे के पास लगा स्पीड कैमरे।निवासी
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गुरुग्राम। सेक्टर-102/102ए के चौराहे पर पहरेदारी के लिए स्पीड कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहन चालकों की हर गलती पर नजर रखेंगे। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के ऑनलाइन चालान किए जाएंगे। कैमरों के माध्यम से तेज गति से वाहन चलाने, लाल बत्ती का उल्लंघन करने और अन्य यातायात नियमों की तोड़ने वालों की पहचान की जा सकेगी। इससे यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करना आसान होगा।


स्थानीय लोगों के अनुसार, चौराहे के पास निजी स्कूल होने के बाद भी चालक तेज गति में वाहन चलाते हैं। इससे हादसे का डर बना रहता है। वहीं, चौराहे पर सुबह और दोपहर के समय वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है। कई लोग गलत दिशा में वाहन चलाते हैं। ऐसे में स्पीड कैमरे लगाए जाने से वाहन चालकों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। साथ ही, तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने पर अंकुश लगने की उम्मीद है। लोगों का कहना है कि कैमरों की नियमित निगरानी और ऑनलाइन चालान की व्यवस्था से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed