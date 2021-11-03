Gurugram News: गैंगस्टर कौशल के साथी कृष्ण के मकान पर चला बुलडोजर

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नंबर गेम- 11 एफआईआर दर्ज हैं आरोपी परअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार को नाहरपुर रूपा में एक आदतन आरोपी कृष्ण के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अपराधी कृष्ण पर हत्या और शस्त्र अधिनियम सहित 11 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। यह कार्रवाई भूमि माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की शून्य सहिष्णुता नीति के तहत की गई।पुलिस के अनुसार पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने नाहरपुर रूपा में इस अवैध निर्माण की पहचान की थी। अपराध शाखा सैक्टर-39 ने संबंधित विभागों के समन्वय से यह अभियान चलाया। पुलिस की कड़ी निगरानी में सभी अवैध संरचनाओं को हटाया गया। भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया गया। कृष्ण पर हत्या, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम जैसी गंभीर धाराओं में मामले अंकित हैं। पुलिस ने पूरे अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखी। गुरुग्राम पुलिस सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों को शोषण से बचाने के लिए भी पुलिस सक्रिय है। अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी।एसीपी क्राइम नवीन कुमार ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस अपराध मुक्त शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। पुलिस नागरिकों को अपराधियों के शोषण से बचाने के लिए भी संकल्पित है। ऐसे खुफिया-आधारित सख्त अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे। इसका उद्देश्य गुरुग्राम को सुरक्षित बनाना है।गैंगस्टर कौशल के अवैध मकान पर मंगलवार को हुई थी कार्रवाईइससे पहले गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार को कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के नाहरपुर रूपा स्थित अवैध दो मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया था। 150 वर्ग गज में बना यह मकान अपराध से अर्जित आय से बनाया गया था। पुलिस के अनुसार, इसका उपयोग संगठित अपराध गतिविधियों के संचालन और विस्तार के लिए किया जाता था। कौशल चौधरी पर हत्या, लूट और रंगदारी सहित 70 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं।