Gurugram News: मरम्मत के लिए बजट पास, स्कूल फिर भी बदहाल

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिले के सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों को ठीक करने और नए कमरों के निर्माण के लिए जुलाई में ही 4.22 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिल चुकी है। बावजूद विद्यार्थी अब भी जर्जर इमारतों में ही पढ़ने को मजबूर हैं। जिले के 13 सरकारी स्कूलों में निर्माण और मरम्मत होनी है, लेकिन बजट मंजूरी के करीब डेढ़ महीने बाद भी स्कूलों भवनों की हालत जस की तस है।जुलाई में जारी आदेशों के अनुसार, कई स्कूलों में पुराने कमरों की मरम्मत के साथ-साथ अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय, प्रयोगशाला और चारदीवारी बननी थी। शिक्षा विभाग ने जुलाई में राशि मंजूर कर स्कूलों की समस्याओं को दूर करने की दिशा में कदम तो उठाया, लेकिन अब असली चुनौती इन कामों को धरातल पर उतारने की है।इन स्कूलों के लिए मंजूर हुआ था बजटस्कूल मंजूर राशिजीपीएस बालियावास 12.80 लाखजीएमएस बालियावास 7.52 लाखजीपीएस समसपुर 12.80 लाखजीएमपीएस नरहेड़ा 68.43 लाखजीपीएस खड़कहरी 32.40 लाखजीएमएस जटशाहपुर 30.66 लाखजीपीएस सोहना 43.20 लाखजीजीपीएस पुलिस लाइन 18.35 लाखजीपीएस मदनपुरी 20.44 लाखजीएमएमएस समसपुर 67.60 लाखजीपीएस खासपुर 30.70 लाखजीएमएस खासपुर 36.70 लाखजीपीएस मुजफ्फरा 40.88 लाखजिले के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में माइनर समस्या होने पर 25000 का बजट मंजूर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यदि किसी स्कूल में मेजर समस्या बनी हुई है तो उसके लिए 50000 का बजट मंजूर किया गया है जल्द ही इन स्कूलों में काम शुरू किया जाएगा।- सुमिता रांगी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम