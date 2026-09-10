Gurugram News: मरम्मत के लिए बजट पास, स्कूल फिर भी बदहाल
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:17 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:17 PM IST
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13 सरकारी स्कूलों में मरम्मत और निर्माण के लिए जुलाई में पास हुए 4.22 करोड़ सरकारी खजाने में अब भी वैसे ही पड़े
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिले के सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों को ठीक करने और नए कमरों के निर्माण के लिए जुलाई में ही 4.22 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिल चुकी है। बावजूद विद्यार्थी अब भी जर्जर इमारतों में ही पढ़ने को मजबूर हैं। जिले के 13 सरकारी स्कूलों में निर्माण और मरम्मत होनी है, लेकिन बजट मंजूरी के करीब डेढ़ महीने बाद भी स्कूलों भवनों की हालत जस की तस है।
जुलाई में जारी आदेशों के अनुसार, कई स्कूलों में पुराने कमरों की मरम्मत के साथ-साथ अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय, प्रयोगशाला और चारदीवारी बननी थी। शिक्षा विभाग ने जुलाई में राशि मंजूर कर स्कूलों की समस्याओं को दूर करने की दिशा में कदम तो उठाया, लेकिन अब असली चुनौती इन कामों को धरातल पर उतारने की है।
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इन स्कूलों के लिए मंजूर हुआ था बजट
स्कूल मंजूर राशि
जीपीएस बालियावास 12.80 लाख
जीएमएस बालियावास 7.52 लाख
जीपीएस समसपुर 12.80 लाख
जीएमपीएस नरहेड़ा 68.43 लाख
जीपीएस खड़कहरी 32.40 लाख
जीएमएस जटशाहपुर 30.66 लाख
जीपीएस सोहना 43.20 लाख
जीजीपीएस पुलिस लाइन 18.35 लाख
जीपीएस मदनपुरी 20.44 लाख
जीएमएमएस समसपुर 67.60 लाख
जीपीएस खासपुर 30.70 लाख
जीएमएस खासपुर 36.70 लाख
जीपीएस मुजफ्फरा 40.88 लाख
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जिले के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में माइनर समस्या होने पर 25000 का बजट मंजूर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यदि किसी स्कूल में मेजर समस्या बनी हुई है तो उसके लिए 50000 का बजट मंजूर किया गया है जल्द ही इन स्कूलों में काम शुरू किया जाएगा।
- सुमिता रांगी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिले के सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों को ठीक करने और नए कमरों के निर्माण के लिए जुलाई में ही 4.22 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिल चुकी है। बावजूद विद्यार्थी अब भी जर्जर इमारतों में ही पढ़ने को मजबूर हैं। जिले के 13 सरकारी स्कूलों में निर्माण और मरम्मत होनी है, लेकिन बजट मंजूरी के करीब डेढ़ महीने बाद भी स्कूलों भवनों की हालत जस की तस है।
जुलाई में जारी आदेशों के अनुसार, कई स्कूलों में पुराने कमरों की मरम्मत के साथ-साथ अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय, प्रयोगशाला और चारदीवारी बननी थी। शिक्षा विभाग ने जुलाई में राशि मंजूर कर स्कूलों की समस्याओं को दूर करने की दिशा में कदम तो उठाया, लेकिन अब असली चुनौती इन कामों को धरातल पर उतारने की है।
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इन स्कूलों के लिए मंजूर हुआ था बजट
स्कूल मंजूर राशि
जीपीएस बालियावास 12.80 लाख
जीएमएस बालियावास 7.52 लाख
जीपीएस समसपुर 12.80 लाख
जीएमपीएस नरहेड़ा 68.43 लाख
जीपीएस खड़कहरी 32.40 लाख
जीएमएस जटशाहपुर 30.66 लाख
जीपीएस सोहना 43.20 लाख
जीजीपीएस पुलिस लाइन 18.35 लाख
जीपीएस मदनपुरी 20.44 लाख
जीएमएमएस समसपुर 67.60 लाख
जीपीएस खासपुर 30.70 लाख
जीएमएस खासपुर 36.70 लाख
जीपीएस मुजफ्फरा 40.88 लाख
जिले के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में माइनर समस्या होने पर 25000 का बजट मंजूर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यदि किसी स्कूल में मेजर समस्या बनी हुई है तो उसके लिए 50000 का बजट मंजूर किया गया है जल्द ही इन स्कूलों में काम शुरू किया जाएगा।
- सुमिता रांगी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम