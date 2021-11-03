Gurugram News: सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं के लिए पहले ही मंजूर हुआ बजट

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब खेल उपकरणों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए बजट को पहले ही मंजूरी दे दी है। प्रत्येक पात्र सरकारी स्कूल को खेल सुविधाओं के लिए एक लाख रुपये दिए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्कूलों को यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूलों को 31 मार्च 2027 तक स्वीकृत बजट का उपयोग करना होगा।पिछले शैक्षणिक सत्र में स्कूलों को खेल बजट समय पर नहीं मिल पाया था। बजट मिलने में देरी के कारण कई स्कूलों के पास खेल सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा था। इसके चलते कुछ स्कूल जरूरी उपकरणों की खरीद पूरी नहीं कर पाए थे। इस बार सितंबर में ही बजट की प्रशासनिक मंजूरी मिलने से स्कूलों के पास खेल सामग्री की जरूरत तय करने और खरीद प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिक समय रहेगा।जिले में करीब 550 सरकारी स्कूल हैं। सभी पात्र स्कूलों को एक-एक लाख रुपये की राशि मिलने पर करीब 5.50 करोड़ रुपये खेल सुविधाओं पर खर्च किए जा सकेंगे। इस राशि से स्कूलों में विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों के उपकरण खरीदे जा सकेंगे।सहायक शिक्षा अधिकारी खेल जगदीश अहलावत ने बताया कि खेल सुविधाओं के लिए समय पर बजट मिलने से स्कूलों को आवश्यक खेल सामग्री खरीदने में सुविधा होगी। स्कूल अपनी जरूरत के अनुसार प्राथमिकता तय कर निर्धारित नियमों के तहत राशि खर्च करेंगे।