Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Boosting stations in Sector 72 and 51 will be upgraded.

Gurugram News: सेक्टर-72 और 51 के बूस्टिंग स्टेशन का होगा सुधार

Mon, 16 Nov 2026 09:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 09:10 PM IST
विज्ञापन
Boosting stations in Sector 72 and 51 will be upgraded.
सेक्टर-72 में सड़क, सीवरेज और ड्रेनेज नेटवर्क के साथ स्ट्रीट लाइटिंग व हॉर्टिकल्चर का होगा काम
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-72 और सेक्टर-51 स्थित बूस्टिंग स्टेशनों की सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से विभिन्न कार्यों पर 74.95 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
योजना के तहत सेक्टर-72 स्थित मौजूदा बूस्टिंग स्टेशन तक मुख्य पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा सीवरेज और ड्रेनेज नेटवर्क बिछाने, बाहरी स्ट्रीट लाइटिंग और हॉर्टिकल्चर से जुड़े कार्य किए जाएंगे। वहीं, सेक्टर-51 स्थित बूस्टिंग स्टेशन की मरम्मत और रखरखाव का काम कराया जाएगा। इन कार्यों के पूरा होने से दोनों बूस्टिंग स्टेशनों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। योजना की अनुमानित लागत 74.95 लाख रुपये निर्धारित की गई है और निविदा जारी कर दी है।
विज्ञापन

जीएमडीए ने हाल ही में सेक्टर-72 बूस्टिंग स्टेशन से पानी की आपूर्ति शुरू की है। इससे सेक्टर 57 से 80 तक 23 सेक्टरों में पेयजल आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद है। अब दोनों बूस्टिंग स्टेशन के अंदर फूलदार और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। वहीं, सेक्टर-51 बूस्टिंग स्टेशन के अंदर और बाहर भी पौधे लगाए जाएंगे। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अभिनव वर्मा ने बताया कि सेक्टर-72 और 51 बूस्टिंग स्टेशनों पर पौधे, रास्ता निर्माण समेत अन्य कार्य होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed