Gurugram News: महालक्ष्मी मंदिर में नील कमल अनुष्ठान

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गुरुग्राम। सेक्टर 5 स्थित महालक्ष्मी मंदिर में शुक्रवार को विशेष नील कमल अनुष्ठान आयोजित किया गया। इसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दंपतियों ने 1008 कमल महालक्ष्मी को अर्पित किए। मंदिर कमेटी के महासचिव दिनेश अग्रवाल ने बताया कि यह अनुष्ठान हर महीने शुक्रवार को होता है। मंदिर अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने कहा कि यह पूजा सुख, समृद्धि और शांति के लिए की जाती है। पूजा में महालक्ष्मी सहस्त्रनाम और 56 भोग भी अर्पित किया गया। संवाद