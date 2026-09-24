फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   BEOs will oversee the half-yearly examinations.

Gurugram News: अर्धवार्षिक परीक्षाओं की निगरानी करेंगे बीईओ

Thu, 24 Sep 2026 11:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
BEOs will oversee the half-yearly examinations.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गुरुग्राम। जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा तीसरी से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। परीक्षाओं को निष्पक्ष, सुचारू और समय पर कराने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने ब्लॉक में परीक्षाओं की नियमित निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों को निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम और विभागीय निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। वहीं, प्रश्न-उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा से पहले सभी संबंधित स्कूलों तक पहुंचाने और उनके सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।


विभाग ने परीक्षा सामग्री की सुरक्षा को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने को कहा है। प्रश्नपत्रों में किसी तरह की पहुंच, लीक या दुरुपयोग न हो, इसके लिए स्कूल स्तर पर पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। परीक्षा से संबंधित किसी भी समस्या या घटना की सूचना तत्काल सक्षम अधिकारी को देने के निर्देश हैं। जिन कक्षाओं की किसी दिन परीक्षा नहीं होगी, उनमें नियमित शिक्षण कार्य जारी रहेगा। साथ ही परीक्षाएं समाप्त होने के बाद नियमित कक्षाएं बिना अनावश्यक देरी के शुरू करनी होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed