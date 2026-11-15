Gurugram News: अनधिकृत गिफ्ट कार्ड जारी करने पर मेक माय ट्रिप के पूर्व कर्मी की जमानत खारिज

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। अनधिकृत तरीके से गिफ्ट कार्ड जारी करने पर मेक माय ट्रिप के पूर्व कर्मचारी शाश्ववत सभरवाल की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। 2021 से लेकर 2025 के बीच कंपनी को इस कारण 25.14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जसमीत सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। कंपनी ने शाश्वत के खिलाफ डीएलएफ फेज-तीन थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।कंपनी के अनुसार, शाश्वत पर गिफ्ट कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी थी। उसने एक ही यूआईएन पर बिना अनुमति के कई गिफ्ट कार्ड जनरेट किए और उन्हें ग्राहकों को बेचकर भुगतान अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में कराया। इस रकम से अचल संपत्तियां खरीदने की आशंका भी जताई गई।बचाव पक्ष ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया है। उसने मई 2025 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया था और उसे संतोषजनक सेवा प्रमाणपत्र भी दिया गया था। बचाव पक्ष ने जांच में सहयोग करने और साक्ष्य दस्तावेजी व इलेक्ट्रॉनिक होने का हवाला देते हुए जमानत देने की मांग की थी। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि यह गंभीर आर्थिक अपराध है और इसमें कई लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। रुपये के लेन-देन का पूरा ब्योरा जुटाने और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। इसलिए अदालत ने अपराध की गंभीरता, धोखाधड़ी की रकम और जांच के अधूरे मनी ट्रेल को देखते हुए आरोपी को फिलहाल जमानत देना उचित नहीं है।