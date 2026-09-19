Gurugram News: मंदिर में चोरी करने के मामले में गिरफ्तार

विज्ञापन

गुरुग्राम। सोहना थाना क्षेत्र में सात सितंबर को मंदिर से चोरी करने के मामले में अपराध शाखा सोहना ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपी की पहचान सोहना की बंध कॉलोनी निवासी धीरज के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का एक मामला पहले से ही दर्ज है। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की गई चांदी की दो मूर्तियां और एक छड़ी की पाजेब बरामद की है। इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। जिसके पास से दान पात्र बरामद किया जा चुका है। संवाद