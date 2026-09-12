Gurugram News: 99 घरों में मिला एंटी लार्वा, थमाया नोटिस

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गुरुग्राम। जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की ओर से एंटी लार्वा मिलने पर घरों को नोटिस देने का अभियान जारी है। शनिवार को टीमों दौरा 99 घरों में एंटी लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए। इसके साथ ही जिले में अब तक 2520 घरों को नोटिस दिए जा चुके हैं। जिले में अब तक डेंगू के कुल 60 मरीज मिल चुके हैं। वहीं, मलेरिया के पांच मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। संवाद