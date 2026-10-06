Gurugram News: डेंगू का एक और मरीज मिला, संख्या हुई 63

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गुरुग्राम। जिले में डेंगू का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार, एक नए मरीज की पुष्टि के बाद कुल 63 डेंगू के मरीज हो गए हैं। इस वर्ष अब तक मलेरिया के पांच मरीज भी सामने आए हैं। डेंगू नियंत्रण के लिए 14,80,995 घरों में रैपिड फीवर मास सर्वे किया गया है। मंगलवार को 15641 घरों का दौरा हुआ। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 की धारा 214 के तहत अब तक 7035 लोगों को नोटिस थमाया जा चुका है, जिसमें मंगलवार को 340 नोटिस शामिल हैं। संवाद