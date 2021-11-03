Gurugram News: शूटिंग प्रतियोगिता में अंजलि पहले स्थान पर

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अमर उजाला ब्यूरो

सोहना। गांव घुसपैठी में आयोजित दस दिवसीय एनसीसी शिविर के दौरान हुई शूटिंग प्रतियोगिता में सोहना निरंकारी कॉलेज की अंजलि ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं बीएससी स्पोर्ट्स साइंस की छात्रा हीरा ने दौड़ में दूसरा स्थान हासिल किया। हीरा ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में तीसरा स्थान भी प्राप्त किया। इसका आयोजन 4 हरियाणा गर्ल्स बटालियन द्वारा 2 अक्तूबर से 11 अक्तूबर तक किया गया था। इसमें सोहना निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज की 15 छात्राओं ने भाग लिया। समापन अवसर पर कर्नल हरीश चंद और सूबेदार मेजर जेलसिंह ने विजेता कैडेट्स को प्रमाण पत्र प्रदान किए। कर्नल हरीश चंद ने कहा कि विद्यार्थी काल में सभी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, जिससे व्यावहारिक जीवन में निखार आता है। एनसीसी इंचार्ज नेहा गुप्ता को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया।

हीरा ने दौड़ में दूसरा स्थान हासिल किया