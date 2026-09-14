Gurugram News: मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं को घरों में रोकने का आरोप
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 05:19 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 05:19 PM IST
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गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गुरुग्राम विश्वविद्यालय दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर घरों में नजरबंद किए जाने का मामला सामने आया है। जिला कांग्रेस कमेटी गुरुग्राम ग्रामीण के अध्यक्ष वर्धन यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। कांग्रेस का आरोप है कि फर्रूखनगर ब्लॉक अध्यक्ष सुनील यादव, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक यादव, प्रदेश प्रवक्ता सुबीर तंवर समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घरों से बाहर निकलने से रोक दिया। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री के सामने गुरुग्राम की समस्याएं और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने वाले थे। वर्धन यादव ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और जनता की आवाज उठाना है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले विपक्षी नेताओं को घरों में रोकना सरकार की ताकत नहीं, बल्कि उसके डर को दर्शाता है। वर्धन ने सवाल किया कि क्या सरकार विपक्ष के सवालों और जनता की आवाज से इतनी डर गई है कि मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले कांग्रेस नेताओं को घरों में रोकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दबाव या नजरबंदी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले कमजोर नहीं होंगे और पार्टी गुरुग्राम की जनता, युवाओं और विद्यार्थियों के मुद्दे उठाती रहेगी। ब्यूरो
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