Gurugram News: 2 और 3 सितंबर को होगा मशीनों का भौतिक सत्यापन

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गुरुग्राम। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2026-27 में आरकेवीवाई योजना के तहत समैम योजना में अनुदान पर किसानों द्वारा खरीदी गई कृषि मशीनों का भौतिक सत्यापन 2 और 3 सितंबर को किया जाएगा। सत्यापन के लिए किसानों को निर्धारित स्थान और समय पर मशीनों के साथ पहुंचना होगा। 2 सितंबर को लेजर लैंड लेवलर का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। फर्रुखनगर और सोहना अनाज मंडी में सुबह 10 बजे तथा पटौदी की नई अनाज मंडी (हेलीमंडी) में दोपहर 2 बजे मशीनों का सत्यापन होगा। इसी तरह 3 सितंबर को रोटावेटर का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। फर्रुखनगर और सोहना अनाज मंडी में सुबह 10 बजे व पटौदी की नई अनाज मंडी (हेलीमंडी) में दोपहर 2 बजे सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग ने संबंधित किसानों से निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर अपनी मशीनें प्रस्तुत करने की अपील की है। संवाद