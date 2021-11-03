Gurugram News: आदित्य को चुना गया सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

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गुरुग्राम। एसीए क्रिकेट अकादमी के मैदान पर शुक्रवार को टी20 मैच खेला गया। जिसमें स्टार स्पोर्ट्स अकादमी ने एसीए अकादमी को 3 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी एसीए अकादमी ने 20 ओवर में एक विकेट खोकर 162 रन बनाए। जवाब में स्टार स्पोर्ट्स अकादमी ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 164 रन बना लिए। स्टार स्पोर्ट्स अकादमी से आदित्य को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और वैभव को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद