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गुरुग्राम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल से नई कानूनी चुनौतियां पैदा हो रही हैं। इनका समाधान जरूरी है। एआई से मिली जानकारी पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय उसकी जांच करनी चाहिए। यह बात पटना उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में कही। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि एआई मानवीय विवेक का विकल्प नहीं हो सकता। तकनीक का इस्तेमाल मानवीय निगरानी में होना चाहिए। संवाद