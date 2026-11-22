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गुरुग्राम। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (जीआईए) के नेतृत्व में 20 नवंबर को सेक्टर-16 स्थित जीआईए हाउस में पांचवें ग्लोबल इंडस्ट्रियल कन्वेंशन-2026 का आयोजन किया गया। नेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री काउंसिल (एनटीआईसी) के सहयोग से आयोजित सम्मेलन में हरियाणा और एनसीआर के 17 औद्योगिक एवं संस्थागत संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में उद्योगों के बीच सहयोग, व्यापारिक साझेदारी, वैश्विक व्यापार के अवसर और श्रमिकों के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।जीआईए अध्यक्ष सुमित राव ने उद्योग संगठनों के बीच एकजुटता और आपसी सहयोग को औद्योगिक विकास का आधार बताया। सम्मेलन में विभिन्न औद्योगिक संगठनों, फिस्मे और अपोलो अस्पताल के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किए गए। अपोलो अस्पताल को स्वास्थ्य सहयोगी के रूप में जोड़ा गया। इस दौरान वायु प्रदूषण और फेफड़ों के स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जानकारी दी तथा स्वास्थ्य जांच और बचाव के उपायों पर चर्चा की।कार्यक्रम में एनटीआईसी के ग्लोबल चेयरमैन डॉ. पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जीआईए के पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ मंगला, बसई इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव बंसल, अपोलो अस्पताल के सीओओ दीपक नारंग, फिस्मे अध्यक्ष राकेश छाबड़ा सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गुंजन मेहता ने किया। सम्मेलन का समापन रात्रिभोज और आपसी संवाद के साथ हुआ।