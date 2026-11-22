संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-69 स्थित ट्यूलिप येलो सोसाइटी में रविवार को गुरु नानक देव का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सोसाइटी के क्लब हाउस में पहली बार आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में सुखमनी साहिब पाठ और कीर्तन दरबार हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुखमनी साहिब के पाठ से हुई। इसके बाद गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, अंसल एसेंसिया, सेक्टर-67 के रागी जत्थे ने गुरुवाणी और शबद कीर्तन प्रस्तुत किए। समापन अरदास और प्रसाद वितरण के साथ हुआ।आयोजनकर्ता सुकिरत ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सोसाइटी में धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ नई पीढ़ी को आध्यात्मिक विरासत से जोड़ना है। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 24 नवंबर को है, लेकिन सोसाइटी में रविवार को ही आयोजन किया गया। इसे सफल बनाने में अंकुश, अतुल टंडन, सुरभि, मुक्ता कपूर, स्वाति विरमानी, तरुण खट्टर, मोनिका, जयदीप सिंह कालरा, रीतिका, श्वेता, संजय, तरुण अरोड़ा और महेंद्र मिधा सहित कई सदस्यों ने सहयोग दिया।