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नंबर गेम - 2027 तक नजर आएगा विकास कार्यों का असरअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने रविवार को बादशाहपुर स्थित कश्यप चौपाल में महर्षि कश्यप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के आदर्श और विचार समाज को एकता, समरसता और सेवा की प्रेरणा देते हैं। महापुरुषों की प्रतिमाएं उनकी शिक्षाओं और जीवन मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम होती हैं। इस मौके पर 23.64 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इन विकास कार्यों के होने से नई पेयजल लाइन, बूस्टर और सड़कों से राह सुधरेगी।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि महर्षि कश्यप के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। ऐसे आयोजन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। बादशाहपुर क्षेत्र में विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इनकी गुणवत्ता और समय पर पूरा होने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों का असर वर्ष 2027 में धरातल पर नजर आएगा।कार्यक्रम में निगम पार्षद ज्योति सुमित जैलदार ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में पहली बार महर्षि कश्यप की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह कश्यप समाज के लिए गौरव का अवसर है। इस मौके पर मुकेश यादव जैलदार, तिलक राज मल्होत्रा, सत्ये कश्यप, अजीत कश्यप, नरेश कश्यप सहित कई गणमान्य लोग और क्षेत्रवासी मौजूद रहे।यह कार्य किए जाएंगेइस दौरान मंत्री ने वार्ड-18 में करीब 23.64 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इनमें बादशाहपुर गांव में पुरानी पेयजल पाइपलाइन बदलकर नई डीआई पाइपलाइन बिछाना, त्यागीवाड़ा प्रजापति मोहल्ले में आरएमसी सड़क निर्माण, सीवरेज और जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के कार्य शामिल हैं। इसके अलावा आरआर कॉलोनी, रामगढ़ और बादशाहपुर गांव के लिए नहरी पानी के बूस्टर का निर्माण कराया जाएगा। बादशाहपुर तालाब से कबड्डी स्टेडियम तक फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी व्यवस्था और सड़क निर्माण के साथ सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।