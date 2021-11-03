Gurugram News: चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी हिरासत में

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-सात मार्केट के पास सोमवार रात एक दूध बेचने वाले पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान कृष्ण कॉलोनी निवासी हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है।कृष्णा कालोनी निवासी पीड़ित नरेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह दूध सप्लाई का काम करते हैं। रोज की तरह सोमवार रात करीब नौ बजे सेक्टर-सात मार्केट में दूध की डिलीवरी और लेने के काम से गए थे। जब वह 12 हजार रुपये लेकर लौट रहे थे, तभी एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित ने बचाव करते हुए जब आरोपी को पकड़ना चाहा तो वह उसके पास से 12,000 रुपये का बैग छीनकर भाग निकला। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर लिया और पुलिस को सौंप दिया। दूसरी ओर हमले में नरेंद्र लहूलुहान होकर गिर गए। उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। यहां उनकी हालत ठीक है। न्यू कॉलोनी थाना प्रभारी संजीव ने बताया कि घायल को शिकायत देने के लिए नोटिस दिया गया है। अभी तक इस मामले में शिकायत नहीं मिली है। घायल और आरोपी पड़ोसी है।