Gurugram News: मकान में चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम। पालम विहार थाना क्षेत्र में मकान से सोने के आभूषण और नकदी चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ओम विहार निवासी सनी के रूप में हुई है।पुलिस के अनुसार, पीड़ित ने 28 सितंबर को शिकायत दी थी कि वह 22 सितंबर को परिवार के साथ घर से बाहर गया था। इसी दौरान मकान से सामान चोरी कर लिया गया। शिकायत के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। उसके खिलाफ पहले भी चोरी के दो मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सोने की चेन, तीन अंगूठियां, दो बालियां, सोने की मूर्ति, मोबाइल फोन और 14 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। संवाद