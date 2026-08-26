Gurugram News: ऋण वितरण में तेजी, सरकारी योजनाओं के लाभ पर जोर

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और समीक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।वित्त वर्ष 2025-26 की जून तिमाही के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। एडीसी ने जिले में जमा, अग्रिम और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लक्ष्यों पर चर्चा की। उन्होंने स्वरोजगार एवं उद्यमी योजनाओं के तहत ऋण आवेदनों की स्वीकृति और वितरण की बैंकवार समीक्षा की। बैंकों के ऋण-जमा अनुपात सहित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति जांची गई।लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए गए। पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता और ऋण शिविर आयोजित करने पर जोर दिया गया। कमजोर प्रदर्शन करने वाले बैंकों को कार्यप्रणाली सुधारने की चेतावनी भी दी गई।