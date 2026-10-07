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Gurugram News: सर्वेक्षण के लिए घर-घर पहुंचेगी टीम

Wed, 07 Oct 2026 06:11 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:11 PM IST
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A team will visit homes for the survey.
गुरुग्राम। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) अक्तूबर में गुरुग्राम के चयनित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कराएगा। इनका उद्देश्य रोजगार, घरेलू आय, प्रवासन, ऋण-निवेश और कृषि परिवारों की आर्थिक स्थिति के आंकड़े जुटाना है। यह आंकड़े नीतियां और योजनाएं बनाने में सहायक होंगे। एनएसओ ने परिवारों से गोपनीय जानकारी देने की अपील की है। सर्वेक्षण के लिए गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र के सेक्टर-3ए, सेक्टर-6, देवीलाल नगर, सेक्टर-9, प्रेमपुरी, सेक्टर-32, सुखराली, निहाल कॉलोनी, इस्लामपुर कॉलोनी, भोंडसी और गर्ग कॉलोनी फरुखनगर के अलावा जोड़ी, हेराहेड़ी, बपास, जनौला, नवादा फतेहपुर और घामड़ोज गांवों को चयनित किया गया है। ब्यूरो
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