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- पति को आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की शिकायतसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। निजी बैंक में कार्यरत महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और बाद में ब्लैकमेल कर 35 लाख रुपये वसूलने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि परिवार की ओर से दूसरी जगह शादी कराने के बाद भी युवक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने पति को आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेजने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। महिला की शिकायत पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मूलरूप से भिवानी निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि वह गुरुग्राम के सेक्टर-9 इलाके में किराये पर रहती है और एक निजी बैंक में काम करती है। जनवरी 2024 में उसकी पहचान बैंककर्मी युवक से हुई थी। युवक ने बताया था कि वह विवाहित है और पत्नी से तलाक का मामला चल रहा है। इसके बाद उसने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा।कई बार शारीरिक संबंध बनाए-महिला के अनुसार, फरवरी 2025 में युवक घर छोड़ने के बहाने उसके पास आया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि इसके बाद भी उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान महिला दो बार गर्भवती हुई और युवक ने उसका गर्भपात करा दिया। महिला ने बताया कि फरवरी 2026 में परिवार ने उसकी शादी भिवानी निवासी युवक से कर दी। इसके बाद भी आरोपी ने उसे परेशान करना जारी रखा। वह पति को छोड़कर अपने पास आने का दबाव बनाने लगा। आरोप है कि पति को आपत्तिजनक फोटो-वीडियो भेजने की धमकी देकर उससे 35 लाख रुपये वसूल लिए।पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।