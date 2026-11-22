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नंबर गेम - 04 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्चसंवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में चौपाल हमेशा से ही गांव और सामूहिक जीवन का केंद्र रही है। पुराने समय में जहां गांव के बड़े-बुजुर्ग नीम या बरगद की छांव तले बनी चौपालों पर बैठकर गांव के सुख-दुख साझा करते थे और बड़े फैसले लेते थे, वहीं अब बदलते दौर के साथ चौपालों का स्वरूप भी आधुनिक होने जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम मानेसर की ओर से बढ़ा गांव के लोगों को जल्द ही एक आधुनिक जनरल चौपाल की सौगात दी जाएगी।परंपरा की उसी पुरानी जड़ को आज की जरूरतों से जोड़ते हुए निगम इस परियोजना पर करीब चार करोड़ रुपये खर्च करने जा रहा है। फिलहाल चौपाल के निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा।पुरानी यादों को मिलेगा नया और सुविधायुक्त ठिकानापहले के दौर में गांव की चौपालें केवल बैठकों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि बारातों के ठहरने से लेकर पंचायतों और तीज-त्योहारों के आयोजन तक का मुख्य केंद्र होती थीं। समय के साथ बढ़ती आबादी और जगह की कमी के कारण ग्रामीणों को सामूहिक कार्यक्रमों के लिए उचित स्थान की कमी होने लगी थी। इस नई जनरल चौपाल के बनने से ग्रामीणों को शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और सामूहिक बैठकों के लिए एक बार फिर से एक स्थायी और भव्य जगह मिल सकेगी।आधुनिक सुविधाओं से होगी लैसनगर निगम की योजना के अनुसार, इस चौपाल का निर्माण पूरी तरह आधुनिक तरीके से करवाया जाएगा, ताकि आज की पीढ़ी और बुजुर्गों दोनों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यहां गांव के लोग न केवल पहले की तरह आपसी भाईचारे के साथ बैठकर गांव से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे, बल्कि छोटे-बड़े आयोजनों के लिए उन्हें अलग-अलग जगह भटकना भी नहीं पड़ेगा। यह परियोजना ग्रामीण विरासत को संजोते हुए गांव को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।बढ़ा गांव में करीब चार करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक जनरल चौपाल का निर्माण करवाया जाएगा। इसको लेकर एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। चौपाल में ग्रामीणों की जरूरत के अनुसार सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। एस्टीमेट तैयार होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। - मनदीप धनखड़, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम मानेसर