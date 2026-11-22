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नंबर गेम - 50 लाख के चालान कर चुका है निगमसंवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। नगर निगम के तमाम प्रयासों के बावजूद मानेसर की वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है। नवंबर महीने की शुरुआत से ही यहां की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है और अब तक एक भी दिन लोगों को साफ हवा नसीब नहीं हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को मानेसर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 285 दर्ज किया गया।लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण स्थानीय निवासियों को आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दमा और सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने के पीछे टूटी हुई सड़कें, किनारों पर जमा धूल-मिट्टी, खुले में कूड़ा जलाना और निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी मुख्य कारण हैं। वाहनों की आवाजाही से सड़क पर जमा धूल हवा में उड़कर प्रदूषण को और बढ़ा रही है।दूसरी ओर, नगर निगम द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही, प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक लगभग 50 लाख रुपये के चालान काटे जा चुके हैं। हालांकि, इन कदमों के बावजूद जमीनी स्तर पर हवा की गुणवत्ता में खास सुधार नहीं दिख रहा है और लोगों को अब भी स्वच्छ हवा का इंतजार है।प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। क्षेत्र की सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। निर्माण कार्यों और अन्य स्थानों पर प्रदूषण के नियमों की जांच की जा रही है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालान भी किए जा रहे हैं। अब तक करीब 50 लाख रुपये के चालान किए जा चुके हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए संबंधित टीमों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। - पुनीत कुमार, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम मानेसर