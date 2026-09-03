Gurugram News: अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का विशेष संयोग

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गुरुग्राम। आचार्य पुरोहित संघ के अध्यक्ष पंडित अमर चंद भारद्वाज ने कहा कि इस बार जन्माष्टमी महापर्व पर अद्भुत संयोग है। करीब 15 वर्षों बाद जन्माष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का विशेष संयोग बना है जो अत्यंत ही सिद्धिदायक है। पं. अमर चंद भारद्वाज ने बताया कि पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में 4 सितंबर 2026 को श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। गवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के लिए 4 सितंबर की रात्रि निशीथ काल पूजा का विशेष समय रात्रि 11 बजकर 57 मिनट से 12 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। इस पावन समय में श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान, पूजन, अभिषेक, आरती और जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ कर सकते हैं। संवाद