Gurugram News: विशेष जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 07:12 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 07:12 PM IST
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गुरुग्राम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अगस्त माह में स्थायी लोक अदालतों के संबंध में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर एवं जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को स्थायी लोक अदालतों की भूमिका, कार्यप्रणाली तथा इनके माध्यम से विवादों के समाधान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष नरेंद्र सुरा के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों को बताया गया कि स्थायी लोक अदालतें सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के सरल, सुलभ एवं प्रभावी समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। संवाद
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