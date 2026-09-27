Gurugram News: आज पटौदी में लगेगा सेवा सेतु कैंप

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गुरुग्राम। जिले में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा सेतु कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में आमजन को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार को पटौदी के बीडीपीओ कार्यालय में एक कैंप लगाया जाएगा। यह अभियान 17 सितंबर से चल रहा है और 10 अक्तूबर तक जारी रहेगा। 29 सितंबर को भोड़ा कलां के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कैंप लगेगा। संवाद