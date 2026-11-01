Gurugram News: युवाओं को मिलेगा हुनर का बड़ा मंच, 19 को जिला युवा महोत्सव

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नंबर गेम - 05 हजार विद्यार्थी आईटीआई में ले रहे शिक्षा07 मिनट की होगी नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुतिसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। जिले के युवाओं के लिए अपनी कला, हुनर और अद्वितीय प्रतिभा को एक बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का एक शानदार और सुनहरा अवसर आने जा रहा है। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार, आगामी 19 नवंबर को गुरुग्राम के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में जिला युवा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस विशेष महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जिले के नौजवानों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना और उन्हें अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए एक सशक्त माध्यम उपलब्ध कराना है।इस जिला स्तरीय महोत्सव के दौरान पारंपरिक कला, सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक सोच से जुड़ी कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें मुख्य रूप से समूह लोक नृत्य, समूह लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और कविता लेखन जैसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इन सभी प्रतियोगिताओं में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले होनहार प्रतिभागी हिस्सा लेकर अपनी कलात्मक क्षमता का परिचय देंगे।समूह प्रतियोगिताओं में भी दिखेगा हुनरजिले में करीब चार आईटीआई हैं, जिसमें करीब पांच हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। महोत्सव में 15 से 29 वर्ष तक के युवा भाग ले सकेंगे। जिला युवा महोत्सव में समूह लोक नृत्य और समूह लोकगीत प्रतियोगिताओं में अधिकतम 10 सदस्य भाग ले सकेंगे। वहीं, नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति सात मिनट की होगी। जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 4100 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3100 रुपये और तृतीय स्थान हासिल करने वाले को 2100 रुपये दिए जाएंगे। समूह प्रतियोगिताओं में भी प्रत्येक प्रतिभागी को निर्धारित पुरस्कार राशि के अनुसार सम्मानित किया जाएगा।16 नवंबर तक कराना होगा पंजीकरणमहोत्सव में भाग लेने के इच्छुक युवाओं को 16 नवंबर तक मेरा युवा भारत पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। प्रतिभागियों की आयु 15 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पंजीकरण के दौरान युवाओं को आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पीपीपी आईडी और बैंक संबंधी विवरण उपलब्ध कराने होंगे। निर्धारित तिथि के बाद पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला युवा महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा।जिला युवा महोत्सव युवाओं को अपनी कला और हुनर दिखाने का अच्छा मौका देगा। इससे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद करते हैं। - रविंदर, प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेक्टर-14 गुरुग्राम