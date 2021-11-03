Gurugram News: नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदकों का पंजा
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:26 AM IST
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अनामिका और अब्दुल रहमान ने जीता रजत
नंबर गेम-1200 खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। इंदौर में आयोजित सीनियर एवं मास्टर्स नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता का आयोजन 8 से 12 सितंबर तक पुष्प वाटिका, इंदौर (मध्य प्रदेश) में किया गया। इसमें देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के लिए जिले से 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जिनमें से पांच खिलाड़ियों ने पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया।
पॉइंट फाइट महिला के 55 किलोग्राम वर्ग से कम में अनामिका सिंह ने रजत पदक हासिल किया। पॉइंट फाइट पुरुष के 57 किलोग्राम वर्ग से कम में अब्दुल रहमान ने रजत पदक जीता। वहीं किक लाइट पुरुष के 63 किलोग्राम वर्ग कम में नूरनबी मंडल ने कांस्य पदक हासिल किया। के वन-स्टाइल पुरुष के 91 किलोग्राम वर्ग में जोनाथन रुहिल ने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा सनम सुद एडवर्ड्स और अनामिका सिंह ने क्रिएटिव फॉर्म्स मिक्स टीम इवेंट में रजत पदक हासिल किया।
जिला किक बॉक्सिंग संघ की महासचिव सीमा सैनी ने तातामी स्पोर्ट्स के वाइस चेयरमैन के तौर पर प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया। वहीं गीता ग्लान लामा ने हरियाणा टीम के कोच की जिम्मेदारी संभाली। गुरुग्राम जिला किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल और कोषाध्यक्ष राधे श्याम बंसल ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
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नंबर गेम-1200 खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। इंदौर में आयोजित सीनियर एवं मास्टर्स नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता का आयोजन 8 से 12 सितंबर तक पुष्प वाटिका, इंदौर (मध्य प्रदेश) में किया गया। इसमें देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के लिए जिले से 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जिनमें से पांच खिलाड़ियों ने पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया।
पॉइंट फाइट महिला के 55 किलोग्राम वर्ग से कम में अनामिका सिंह ने रजत पदक हासिल किया। पॉइंट फाइट पुरुष के 57 किलोग्राम वर्ग से कम में अब्दुल रहमान ने रजत पदक जीता। वहीं किक लाइट पुरुष के 63 किलोग्राम वर्ग कम में नूरनबी मंडल ने कांस्य पदक हासिल किया। के वन-स्टाइल पुरुष के 91 किलोग्राम वर्ग में जोनाथन रुहिल ने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा सनम सुद एडवर्ड्स और अनामिका सिंह ने क्रिएटिव फॉर्म्स मिक्स टीम इवेंट में रजत पदक हासिल किया।
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जिला किक बॉक्सिंग संघ की महासचिव सीमा सैनी ने तातामी स्पोर्ट्स के वाइस चेयरमैन के तौर पर प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया। वहीं गीता ग्लान लामा ने हरियाणा टीम के कोच की जिम्मेदारी संभाली। गुरुग्राम जिला किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल और कोषाध्यक्ष राधे श्याम बंसल ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
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