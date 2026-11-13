Gurugram News: स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता करवाई

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सोहना। बाल दिवस के मौके पर सोहना कस्बे के बाल भारती विद्या मंदिर स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता करवाई गई। कक्षा पहली से पांचवीं तक व दूसरे वर्ग में कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थी शामिल रहे। विद्यार्थियों ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया था। जिसमें पहले वर्ग में ऋषि कक्षा पांचवीं ने प्रथम स्थान हासिल किया। जबकि दूसरे वर्ग में तन्वी सैनी ने पहला व दीपाली ने दूसरा स्थान हासिल किया। स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पार्षद नरेश सैनी, प्रिंसिपल पूनम सिंगला, अनिल शर्मा, रोहित सैनी, अश्वनी झा, नीतू सिंगला, रितु जांगड़ा, सोनिया सैनी, सुशीला अग्रवाल, सुरुचि गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद