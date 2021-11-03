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Gurugram News: भोंडसी में बनाया जाएगा बायो मेडिकल वेस्ट रूम

Sat, 14 Nov 2026 12:33 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:33 AM IST
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A biomedical waste room will be built in Bhondsi.
50 लाख रुपये होंगे खर्च, जिले के 100 से अधिक निजी अस्पतालों से निकल रहा कचरा
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शहर में बायो मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निपटान के लिए नगर निगम के पास फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। जिले के 100 से अधिक निजी अस्पतालों से रोजाना यह कचरा निकलता है, जिसके समाधान के लिए भोंडसी में 50 लाख रुपये की लागत से एक बायो मेडिकल वेस्ट रूम बनाया जाएगा।
अस्पतालों से निकलने वाले इस कचरे में सिरिंज, सुई, पट्टियां और खून से संक्रमित सामग्री शामिल होती है। इसका सामान्य कचरे के साथ मिलना संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। नियमानुसार ऐसे कचरे का अलग संग्रहण और वैज्ञानिक निस्तारण आवश्यक है। नगर निगम गुरुग्राम के मुख्य अभियंता विजय ढाका ने बताया कि बायो मेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए निविदा निकाला गया है और निविदा आवंटित होने के बाद काम शुरू होगा। प्रस्तावित वेस्ट रूम बनने के बाद कचरे के संग्रहण और निपटान की व्यवस्था बेहतर होगी। इसके लिए कचरे की मात्रा, संग्रहण और अधिकृत एजेंसी के माध्यम से अंतिम निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।
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जिले में बिना लाइसेंस संचालित होने वाले अस्पतालों से निकलने वाले कचरे की निगरानी भी महत्वपूर्ण है। ऐसे संस्थानों से निकलने वाले बायो मेडिकल कचरे का सही निस्तारण न होने पर संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। प्रस्तावित व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी भी अहम होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अस्पताल नियमों का पालन करें।
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