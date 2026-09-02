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Gurugram News: साइबर ठगी के मामलों में 45 आरोपी एक सप्ताह में गिरफ्तार

Wed, 02 Sep 2026 06:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:20 PM IST
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45 accused arrested in cyber fraud cases within a week.
- आरोपियों से 2 लाख 27 हजार रुपये, आठ मोबाइल, दो सिम और दो पासबुक बरामद
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों में कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के दौरान 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लाख 27 हजार रुपये, आठ मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड और दो पासबुक बरामद की हैं। पुलिस ने 24 अगस्त से 30 अगस्त 2026 के बीच अलग-अलग मामलों में यह कार्रवाई की।

एसीपी साइबर क्राइम गौरव फौगाट के मार्गदर्शन में साइबर क्राइम थानों की टीमों ने जांच के दौरान आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी विभिन्न तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। इनमें निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी, डिजिटल गिरफ्तारी, सोशल मीडिया ठगी और ऑनलाइन टास्क के नाम पर ठगी शामिल है। इसके अलावा एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक करने, फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाने, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने और टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी के मामले भी सामने आए हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अनजान कॉल, व्हाट्सएप संदेश और सोशल मीडिया लिंक पर भरोसा न करने की सलाह दी गई है। एसीपी गौरव फौगाट ने बताया कि संदिग्ध गतिविधि या साइबर ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ तकनीकी और व्यापक स्तर पर कार्रवाई कर रही है।
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