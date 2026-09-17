Gurugram News: 4 उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन पत्र

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सोहना। श्री शिव कुंड चुनावों में कुल चार उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। ऐसे में अब उम्मीदवारों ने प्रधान पद की ताल ठोक दी है। शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं, उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र 19 सितंबर तक वापस ले सकेंगे। इन चार उम्मीदवारों में प्रदीप गर्ग, जगजीत सिंह, ललित कुमार जिंदल व संदीप सिंगला शामिल हैं। चुनाव समिति के सचिव बिमलेश गोस्वामी ने बताया कि शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उक्त चुनाव चार अक्तूबर को होगा। संवाद