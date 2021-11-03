फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   3 people including a minor arrested in bike theft case

Gurugram News: बाइक चोरी मामले में नाबालिग समेत 3 धरे

Sun, 18 Oct 2026 12:03 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
3 people including a minor arrested in bike theft case
गुरुग्राम। पुलिस ने बाइक चोरी के दो मामले में एक नाबालिग समेत तीन आरोपियों को पकड़ा है। सेक्टर-56 थाना पुलिस ने पांच अक्तूबर को तिगरा गांव से चोरी के मामले में नाबालिग को सेक्टर-62 से पकड़ा है। आरोपी के पास से टीम ने चोरी की बाइक को बरामद किया है। वहीं सदर थाना क्षेत्र में 16 जुलाई को हुई बाइक चोरी करने के मामले में अपराध शाखा मानेसर टीम ने पंजाब के जिला फिरोजपुर के अकबर वाला गांव निवासी जसविंदर सिंह और राजस्थान के जिला अलवर के अकलीमपुर गांव निवासी आजाद सिंह को बाइक समेत गिरफ्तार किया है। आरोपी आजा सिंह पर चोरी के 13 मामले गुरुग्राम में और दो नूंह में दर्ज है। आरोपी जसविंदर पर चोरी के 10 मामले गुरुग्राम में दर्ज है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed