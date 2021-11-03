Gurugram News: राष्ट्रीय टोंग-इल मू-डो में जिले के 28 खिलाड़ी उतरेंगे

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72 किलोग्राम वर्ग में मोहित ने पहला और धीरज ने दूसरा स्थान हासिल किया। 50 किलोग्राम वर्ग में जतिन प्रथम और कार्तिक द्वितीय रहे। 42 किलोग्राम वर्ग में केशव ने पहला स्थान प्राप्त किया। 26 किलोग्राम वर्ग में कुश प्रथम और मंजीत द्वितीय रहे। 40 किलोग्राम वर्ग में मुकुल ने बेहतर प्रदर्शन किया। 36 किलोग्राम वर्ग में सुहेल, 32 किलोग्राम में पिहू और विराट नेगी, 40 किलोग्राम वर्ग में अवानी चौधरी ने शानदार प्रदर्शन किया।वहीं, 2012 से 2014 के बीच जन्मे खिलाड़ियों के मुकाबलों में 33 किलोग्राम वर्ग में देवांश, 30 किलोग्राम में अमन, 37 किलोग्राम में आशीष चौधरी और अमन, 40 किलोग्राम में देव, 61 किलोग्राम में उत्तम, 55 किलोग्राम में ध्रुव, 70 किलोग्राम में भूमिक जांगड़ा और यश ने पहला स्थान हासिल किया। 70 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में प्रवीन, 44 किलोग्राम में भूमि जांगड़ा, 30 किलोग्राम में गौरव और मयंक तथा 50 किलोग्राम में कृष्णा और 60 किलोग्राम में मृगेश ने पहला स्थान हासिल किया।सीनियर वर्ग में 1991 से 2008 के बीच जन्मे खिलाड़ियों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। 76 किलोग्राम भार वर्ग में अर्जुन चौधरी ने पहला स्थान हासिल किया। 88 किलोग्राम वर्ग में कृष्ण कुमार प्रथम रहे, जबकि अन्य भार वर्गों में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता में बालक वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए आशीष चौधरी को चुना गया। वहीं बालिका वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए भूमि जांगड़ा चुनी गई। टीम चैंपियनशिप में हैप्पी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुरुग्राम ने पहला स्थान हासिल कर खिताब अपने नाम किया। गुरुग्राम जूडो अकादमी, दौलताबाद की टीम दूसरे और आरआर स्पोर्ट्स अकादमी, गुरुग्राम की टीम तीसरे स्थान पर रही।जिला जूडो एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है।