Gurugram News: स्वास्थ्य शिविर में 250 मरीजों की जांच

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दनकौर (संवाद)। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सोमवार को विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। एमओआईसी डॉ. अशोक के निर्देशन में आयोजित शिविर में 250 से अधिक मरीजों की जांच की गई। उन्हें चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया। इस दौरान 124 लोगों की एचआईवी जांच की गई। इनमें तीन के नमूनों के परिणाम अनिर्णायक मिले। वहीं, 40 मरीजों की हीमोग्लोबिन, मलेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस-बी, मधुमेह और यूपीटी समेत विभिन्न जांच की गईं। शिविर में पीएचसी के चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ जीआईएमएस अस्पताल की टीम ने भी सहयोग किया। टीम का नेतृत्व डॉ. विनीत सक्सेना ने किया।