Gurugram News: आंगन मिलन सेवा में 17,811 लाभार्थियों ने लिया भाग

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। सेवा संकल्प अभियान के तहत गुरुग्राम में शनिवार को दो प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगन मिलन सेवा और वार्ड-तीन में स्वच्छता अभियान शामिल रहा। आंगन मिलन सेवा में 17,811 लाभार्थियों ने भाग लिया, जबकि स्वच्छता अभियान का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने किया।आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के दूसरे दिन अर्बन-एक के 177 और अर्बन-दो के 156 आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न गतिविधियां हुईं। डीसी उत्तम सिंह के मार्गदर्शन में स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा आयोजित की गई। इसमें बच्चों की लंबाई और वजन मापकर जानकारी पोषण ट्रैकर पर दर्ज की गई। बच्चों के लिए चित्रकला, रंग भरने और पहचान जैसी खेल गतिविधियां भी हुईं। कविताओं और बाल गीतों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया ने माताओं, बच्चों और किशोरियों से संवाद किया। उन्हें पोषण, स्वास्थ्य और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पोषण माह के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई कार्यक्रम भी हुआ। इसमें संतुलित आहार के महत्व पर जोर दिया गया।स्वच्छ एवं सुंदर शहर हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारीसेवा संकल्प अभियान के तहत वार्ड-तीन में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर शहर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। त्यागी ने कहा कि स्वच्छ एवं सुंदर शहर केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने और कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने का आह्वान किया।सफाई कर्मचारियों का किया सम्मानस्वच्छता अभियान के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने उनके समर्पण, परिश्रम और सेवाभाव की सराहना की। त्यागी ने कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों का सम्मान केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उनके श्रम और सेवा के प्रति समाज की कृतज्ञता का प्रतीक है। इस अवसर पर वार्ड पार्षद राकेश यादव और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।