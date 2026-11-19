Gurugram News: यूनिवर्सिटी में 150 विद्यार्थियों को किया जागरूक
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 07:18 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 07:18 PM IST
विज्ञापन
गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने बुधवार को बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लगभग 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पुलिस उपायुक्त प्रतीक गहलोत के दिशा-निर्देशानुसार यह कार्यक्रम हुआ। महिला थाना मानेसर पुलिस ने उन्हें नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी। साइबर अपराध, नशा मुक्ति और महिला सुरक्षा पर भी जागरूक किया गया। पुलिस ने कानून पालन और सुरक्षित समाज बनाने की अपील की। ब्यूरो
विज्ञापन