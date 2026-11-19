अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार के प्रयासों को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को नाइजीरिया के मानवतावादी मामलों एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव ओलुसान्या ओलुबुनमी के नेतृत्व में 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुग्राम के गांव चंदू का दौरा किया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित कुमार ने मेहमानों का स्वागत किया। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने क्षितिज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित बेकरी इकाई का अवलोकन किया। महिलाओं ने आटा गूंथने से लेकर बेकरी उत्पाद तैयार करने, पैकेजिंग, बिलिंग और मार्केटिंग तक की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने उत्पादों का स्वाद चखते हुए ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता और सामूहिक प्रयासों की जमकर प्रशंसा की।प्रतिनिधिमंडल ने सराहनीय बतायाहरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र और हरियाणा सरकार दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त कर रही है। इस पहल के तहत महिलाओं को संगठित करने, कौशल विकास प्रशिक्षण देने और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जा रहा है। नाइजीरिया के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपनाए गए इस उद्यमशीलता मॉडल को सराहनीय बताया।