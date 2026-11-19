संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। घर के सामने रोटी डालने पर हुए विवाद पर एक युवक के सिर पर लोहे से हमला करने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर बिलासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों और दो ग्रामीणों के साथ भी मारपीट की गई। महिला ने अभद्रता का भी आरोप लगाया है।पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 अक्टूबर को वह घर के बाहर सफाई कर रहीं थीं। इसी दौरान पड़ोसी को उनके घर के सामने रोटी डालते देखा। विरोध करने पर उन्हें गाली-गलौज शुरू कर दी। उसी दिन शाम को उसका बेटे ने भी घर पहुंचकर धमकी दी। रात करीब नौ बजे पति के घर लौटने पर इसी बात को लेकर दोबारा विवाद हो गया। आरोप है कि पड़ोसी के बेटे ने अपने परिवार के छह अन्य सदस्यों को बुला लिया। उसमें से एक युवक ने उनके पति को पकड़ लिया और उनके सिर पर लोहे की पाइप से वार कर दिया। घायल पति का उपचार दिल्ली के अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।