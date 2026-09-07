Gurugram News: 130 लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक

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गुरुग्राम। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने चालान नहीं, सलाम मिलेगा अभियान के तहत तीन जागरूकता पाठशालाएं आयोजित कीं। इनमें करीब 130 लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। यह आयोजन हरसरू चौक, ब्रिस्टल चौक और फर्रुखनगर में सुरक्षा रथ की मदद से किया गया। इन पाठशालाओं का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों पर अंकुश लगाना और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाना है। नागरिकों, वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को नियमों का पालन अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित किया गया। ब्यूरो