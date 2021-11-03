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गुरुग्राम। नगर निगम ने शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों से 13 पशुओं को पकड़कर उन्हें गोशाला और नंदीशालाओं में भेज दिया।निगमायुक्त डॉ. पंकज ने पशुपालकों को सख्त हिदायत दी कि वे अपने पशुओं को अपने परिसरों में बांधकर रखें। पशुओं को सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर खुला छोड़ने से यातायात प्रभावित होने के साथ वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा को भी खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि पशुपालक अपनी जिम्मेदारी समझें और सुनिश्चित करें कि उनके पशुओं के कारण आमजन को परेशानी न हो। ब्यूरो

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