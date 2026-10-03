फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Dispose of pending leasehold-to-freehold applications within two months: High Court

दो महीने में निपटाएं लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड के लंबित आवेदन : हाईकोर्ट

Sat, 03 Oct 2026 07:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:49 PM IST
विज्ञापन
डीडीए को मौजूदा नीति के तहत कार्रवाई के दिए निर्देश, नई कन्वर्जन नीति पर भी मांगी तेजी
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए लंबित आवेदनों पर दो महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन संपत्ति मालिकों ने कन्वर्जन के लिए आवेदन करने के साथ शुल्क भी जमा कर दिया है, उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं कराया जा सकता।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने कहा कि लंबित आवेदनों का निपटारा मौजूदा नीति के अनुसार किया जाए। साथ ही, भविष्य में आने वाले आवेदनों के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) और डीडीए नई कन्वर्जन नीति तैयार कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड में बदलने का मुद्दा लंबे समय से लंबित है और इससे दिल्ली के संपत्ति मालिकों को परेशानी हो रही है। विशेष रूप से वे लोग प्रभावित हैं, जिन्होंने आवेदन के साथ कन्वर्जन शुल्क भी जमा कर दिया है, लेकिन उनके मामलों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान एमओएचयूए के सचिव की ओर से बताया गया कि नई कन्वर्जन नीति तैयार करने में करीब चार महीने लग सकते हैं। कोर्ट ने इस समय-सीमा पर सहमति नहीं जताई। अदालत ने कहा कि इससे प्रक्रिया दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 तक खिंच सकती है और कन्वर्जन का काम लंबे समय तक प्रभावित रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

छह महीने में नीति पर ठोस प्रगति नहीं
कोर्ट ने कहा कि तीन जुलाई से जारी विभिन्न आदेशों के बावजूद कन्वर्जन नीति तैयार करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। एमओएचयूए के हलफनामे में भी नीति को अंतिम रूप देने की स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताई गई थी। मामला डीडीए के आईडीएलआई पोर्टल से भी जुड़ा है। यह पोर्टल 2 जनवरी से उपलब्ध नहीं है, जिससे संपत्ति मालिक नए कन्वर्जन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed