Delhi NCR News: भूख हड़ताल में बैठे छात्र की तबीयत बिगड़ी, एम्स रेफर

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के सातवें दिन एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स एसोसिएशन (पीएसए) के अनुसार, अमन 27 सितंबर से भूख हड़ताल पर था। उसे सीने में तेज दर्द और अत्यधिक कमजोरी के बाद एम्स भेजा गया। एम्स के डॉक्टरों ने अमन को भूख हड़ताल खत्म करने की सलाह दी है। हालांकि, अमन ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। भूख हड़ताल कर रहे एक अन्य छात्र उमेश को भी उल्टी की शिकायत हुई है।छात्रों की यह हड़ताल छात्रावास आवंटन, पुस्तकालय सुविधाओं और पीएचडी दाखिले जैसी मांगों को लेकर है। पीएसए ने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रों की बिगड़ती सेहत को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगों पर ठोस कदम उठाने को कहा है।