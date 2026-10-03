Delhi NCR News: ऑनलाइन वीडियो से सीखा जाली नोट बनाने का तरीका, चार गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। पश्चिमी जिला पुलिस ने ऑनलाइन वीडियो देखकर जाली नोट बनाने वाले गिरोह का खुलासा कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 500 और 100 रुपये के कुल 18.23 लाख रुपये के जाली नोट बरामद किए, जिनमें तैयार व अधूरे नोट शामिल थे। जाली नोट बनाने के उपकरण, जैसे लैपटॉप, प्रिंटर और हार्ड डिस्क भी जब्त किए गए।संयुक्त पुलिस आयुक्त सुमन गोयल के अनुसार, जनकपुरी में अंकित कुमार को पकड़ा गया। बृहस्पतिवार को पूछताछ में उसने गगनदीप सिंह और कुलवंत सिंह से नोट लेने की बात बताई। पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि गगनदीप और कुलवंत को पटेल नगर से गिरफ्तार किया गया। उनके किराये के कमरे से 16.98 लाख रुपये के जाली नोट मिले। जांच में मकान मालिक अमित की संलिप्तता सामने आने पर उसे भी पकड़ा गया। गगनदीप और कुलवंत ने ऑनलाइन वीडियो से तकनीक सीखी थी। अंकित जाली नोटों की आगे आपूर्ति करता था।