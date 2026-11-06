दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू: राजधानी की हवा हुई और जहरीली, वायु प्रदूषण रोकने के लिए लगाए गए कई प्रतिबंध
ग्रैप के तीसरे चरण के तहत कई प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
विस्तार
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत स्टेज 3 के उपाय लागू करने की घोषणा की है। यह कदम तब उठाया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी माना जाता है।
स्टेज 3 लागू होने पर दफ्तरों में क्या बदलेगा?
ग्रैप स्टेज 3 के तहत सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में कामकाज सीमित कर दिया गया है।
दफ्तरों में सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ को ही फिजिकली आने की अनुमति होगी
बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है
इसका उद्देश्य रोजाना की आवाजाही कम कर प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है।
स्टेज 3 के तहत कई गैर-जरूरी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
गैर-आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे।
स्टोन क्रशिंग और खनन गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है।
इन गतिविधियों को वायु प्रदूषण का बड़ा कारण माना जाता है।
दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में पुराने वाहनों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण किया गया है।
BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहनों पर रोक।
यह पाबंदी दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी लागू होगी।
पुराने डीजल मालवाहक वाहनों की दिल्ली में एंट्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है।