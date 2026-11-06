दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू: राजधानी की हवा हुई और जहरीली, वायु प्रदूषण रोकने के लिए लगाए गए कई प्रतिबंध

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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत स्टेज 3 के उपाय लागू करने की घोषणा की है। यह कदम तब उठाया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी माना जाता है। विज्ञापन

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स्टेज 3 लागू होने पर दफ्तरों में क्या बदलेगा?

ग्रैप स्टेज 3 के तहत सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में कामकाज सीमित कर दिया गया है।

दफ्तरों में सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ को ही फिजिकली आने की अनुमति होगी

बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है

इसका उद्देश्य रोजाना की आवाजाही कम कर प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है।

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निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर क्या रोक लगी है?

स्टेज 3 के तहत कई गैर-जरूरी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

गैर-आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे।

स्टोन क्रशिंग और खनन गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है।

इन गतिविधियों को वायु प्रदूषण का बड़ा कारण माना जाता है।

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